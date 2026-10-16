Esenyurt'ta yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta yasa dışı bahis çetesinin 'dış finans evi' olarak kullandığı daireye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta bir dairenin yasa dışı bahis faaliyetlerinde "dış finans evi" adı altında kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan bir panel sisteminin aktif olarak çalıştırıldığı belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonuna ait görüşmelerini Telegram uygulaması üzerinden yürüttükleri de deşifre edildi. Adreste yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet laptop ile 10 adet şahıs ve ofis cep telefonuna el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan Hakan T., Hasan S., Serhat Ç. ve Yusuf Ç. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı