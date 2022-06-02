Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı - Haberler

Esenyurt'ta polis ekipleri düzensiz göçmenlere göz açtırmadı

Esenyurt'ta evrak denetimi yapan polis ekipleri, 335 düzensiz göçmen yakaladı

İSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, düzensiz göçmenlere göz açtırmadı. Esenyurt meydanı ve ara sokaklarında şüphelendikleri şahısları tek tek durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, eksik belgesi olan veya ülkeye kaçan yollarla giren 335 göçmeni yakalayarak Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürdü.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Türkiye'de artan göçmen sayısı nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. İlçenin meydanı başta olmak üzere yabancı nüfusun yoğunlukta bulunduğu ara sokaklarda belge kontrolü yapan polis ekipleri, eksik belgesi olan veya ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yüzlerce göçmeni yakaladı.

335 düzensiz göçmen yakalandı

Polis ekipleri Esenyurt sokaklarında tek tek evrak kontrolü yaparken, denetimlerde 335 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet güçleri tarafından işlemleri tamamlanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.