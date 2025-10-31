Erzurum Valisi Çiftçi, OSB'deki Top Mermisi İmha Çalışmalarını İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'nde bulunan 2. OSB 3. etap sahasında incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilip toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri tarafından emniyetli şekilde gerçekleştirilen uzaktan patlatma çalışmalarını yerinde takip etti.

Erzurum'da devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda top mermisi bulunmuştu. - ERZURUM