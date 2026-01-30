Haberler

Erzurum merkezli 5 ilde usulsüz kredi operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Erzurum, Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda, esnaflık faaliyeti bulunmayan kişilere kredi kullandıran 38 şüpheli yakalandı. Toplam 11 milyon 474 bin TL usulsüz kredi dağıtıldığı belirlendi.

Erzurum merkezli 5 ilde, hakkı olmayan kişiler üzerine kredi kullandırılması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında tahkikatı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına istinaden; Erzurum merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Yalova ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Erzurum'un Pasinler ilçesinde faaliyet yürüten Hasankale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından gerçek anlamda esnaflık faaliyeti bulunmayan şahıslara aracı şahıslar vasıtasıyla kredi imkanı sundukları tespit edildi.

Söz konusu esnaf kredilerinin sahte evraklar düzenlenerek organize edildiği ve toplamda 25 farklı kredinin usulsüz olarak kullandırıldığı, bu kredilerden şüphelilerin haksız menfaat temin ettikleri, toplamda 11 milyon 474 bin TL usulsüz kredi kullandırıldığı anlaşıldı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 38 şüpheliden 8'i şüpheli savcılık makamı tarafından serbest bırakılırken, 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

