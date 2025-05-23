Erzurum'daki Güven Asfalt Tesislerinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'daki Güven Asfalt Tesislerinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler yolundaki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gaz sıkışması sonucu gerçekleştiği belirtilen patlama sonrası olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzurum Pasinler yolunda bulunan Güven Asfalt tesislerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da Pasinler yolu üzerinde bulunan asfalt üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde 1 kişinin hayatını kabettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi. Tesislerde incelemelerin devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.