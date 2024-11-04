Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Şahıs Gözaltında

Erzurum'da Sahte Altın Operasyonu: 4 Şahıs Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hınıs ilçesinde sahte altın bozdurmak isteyen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 48 bin 300 TL değerinde sahte bileziklerin bozdurulmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda suç unsurları ele geçirildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis sahte altın bozdurmak isteyen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Hınıs ilçesinde bulunan bir kuyumculuk işletmesine 48 bin 300 TL karşılığında 2 adet 17.5 gram sahte bilezik satılması konusu ile ilgili polisim yaptığı çalışmada, kamera kayıtları incelendi, bir kadın şahsın kuyumcuya girerek bilezikleri bozdurduğu akabinde beyaz renkli binek bir araca bindiği tespit edildi.

Polis bahse konu aracı tespit etti, aracın hareketleri incelendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak Pasinler ilçesinde bulunduğu değerlendirilmesi üzerine Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak, M.A. isimli kadın şahıs (1988 doğumlu-4 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu), B.Y. isimli kadın şahıs (1990 doğumlu, M.A. isimli erkek şahıs (1988 doğumlu-4 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu), Ö. Y. isimli erkek şahıs (2002 doğumlu-1 adet dolandırıcılık kaydının bulunduğu) suça konu paralar ve bir miktar mücevherat ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Suça konu 48 bin 300 TL ve toplamda 49 bin 170 TL, sahte olduğu değerlendirilen (5) adet çeyrek altın, sahte olduğu değerlendirilen (3) adet tektaş yüzük, sahte olduğu değerlendirilen (2) adet kolye, sahte olduğu değerlendirilen (8) adet bilezik ve sahte olduğu değerlendirilen (2) adet küpe ele geçirildi"

Bahse konu olaylarla alakalı 3 şahsa dolandırıcılık suçundan adli tedbir uygulandığı belirtilerek, "Diğer şahıs ile ilgili adli tahkikat sürdürülmekte olup, suç ve suçluya yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale Belediye Başkanı hangi partiden? Ahmet Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.