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Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele: Çok Sayıda Kaçak Mal Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele: Çok Sayıda Kaçak Mal Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda gümrük kaçağı parfüm ve tarihi eser ele geçirirken, kaçakçılığın önlenmesi adına önemli adımlar attı. Aşkale ve Horasan ilçelerinde düzenlenen aramalarda yüksek piyasa değerine sahip kaçak ürünler ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde kaçakçılara gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ve tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerin kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Aşkale yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 104 adet sikke ele geçirilirken bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Aşkale ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yapılan adli aramada piyasa değeri 1 milyon 62 bin 500 TL olan 250 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yapılan adli aramada piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan 527 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda; 25 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 1253 adet kozmetik malzeme, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet elektronik sigara, 104 adet sikke ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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