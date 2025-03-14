Erzincan'da Yufka ve Kadayıf İmalathanelerine Denetim
Erzincan Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla yufka ve kadayıf imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 23 iş yerinde yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Erzincan'da zabıta ekiplerince yufka ve kadayıf imalathanelerine denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan yufka ve kadayıf imalatı yapan 23 iş yerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa