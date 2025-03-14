Erzincan'da Yufka ve Kadayıf İmalathanelerine Denetim

Erzincan'da zabıta ekiplerince yufka ve kadayıf imalathanelerine denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan yufka ve kadayıf imalatı yapan 23 iş yerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN