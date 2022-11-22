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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Erzincan'da narkotik polisleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; öncü-artçı olarak hareket ettikleri değerlendirilen iki araç kovalama neticesinde durdurularak araçtaki M.A., S.D., D.B. ve Afganistan uyruklu H.M. ve M.A. olmak üzere 5 kişi yakalandı. 2 araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 17 bin 400 gram skunk, 4 bin 313 gram kubar esrar maddeleri ele geçirilerek yakalanan kişiler hakkında TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. M.A., S.D., D.B. mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Erzincan Tragger 3. Sayfa Haberler

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