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Erzincan'da köpeklere işkence eden kişi gözaltına alındı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde kurdu iki köpeğine boğdurup leşini de yakan kişi, görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alındı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuya ilişkin Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; Kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Valiliği Erzincan Hayvan Hakları Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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