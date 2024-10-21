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Erzincan'da Çocuklara Yönelik Tenis Kursu Başlatıldı

Erzincan'da Çocuklara Yönelik Tenis Kursu Başlatıldı
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Erzincan'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında emniyet tarafından 75. Yıl Bayrak Ortaokulu öğrencilerine yönelik tenis kursu açıldı. Kurs, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde emniyet tarafından çocuklara yönelik tenis kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında 75. Yıl Bayrak Ortaokul öğrencilerine yönelik; çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla, masa tenisi kursu açıldı. Kursa katılan öğrencilere ihtiyaç duyacakları malzemeler hediye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzincan Güvenlik 3-sayfa Eğitim Çocuk Tenis Spor

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