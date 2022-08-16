Erzincan 3. sayfa haberleri... Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Erzincan'da güvenlik güçleri tarafından il genelinde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve tarafından ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda lokanta, kafe, restoran, pastane, park/bahçe, sahil bantları, internet kafeler ile metruk bina ve kamuya açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 725 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması yapılarak, 25 metruk bina, 10 park bahçe, 25 iş yeri kontrol edildi. Uygulamada herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Uygulamalar ülke genelinde ise, 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımıyla gerçekleşti. Denetimler sırasında, 906 aranan şahıs yakalanırken 30'u gözaltına alındı. 176 şahsa idari ve 93 şahsa adli olmak üzere toplamda 269 şahsa işlem uygulandı. Uygulamalarda 204 bin 627 araç kontrol edilirken 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 603 araç trafikten men edildi ve 52 aranan araç yakalandı. Uygulamalarda 17 bin 415 işyeri denetlenirken 36 işyerine idari, 1 iş yerine adli olmak üzere toplam 37 işyerine işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 adet kesici delici alet, 84 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 2 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN