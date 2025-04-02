Erciyes 38 FK Kafile Kazada Yaralılara Yardım Etti
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın kafilesi, deplasman dönüşlerinde yaşanan bir kazada yaralı çocuklara yardım ederek büyük bir dayanışma gösterdi.
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK kafilesi, deplasman dönüşü denk geldikleri kazada yaralılar için seferber oldu.
Deplasmanda Orduspor 1967 ile oynayan mavi-siyahlı kafile, maçın ardından dönüş yolundayken Çorum-Amasya Karayolu'nda kazaya denk geldi. Oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibi hızlı bir şekilde sıkışan 3 çocuğu araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa