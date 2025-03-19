Ercan Saatçi'nin gözaltına alınma nedeni belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İBB'DEN ÜÇ İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.

Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu şirketin İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'den aldığı ihaleler şöyle:

1-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünleri ve Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi

2-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Broşürlerin Baskıları Hizmet Alımı İşi

3-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten ve Dergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Saatçi, müziğe küçük yaşlarda başladı ve özellikle pop ve rock müziğe yaptığı katkılarla tanındı. 1990'lı yıllarda Türkiye'de pop müziğin yükselişinde önemli bir rol oynayan sanatçı, Grup Vitamin ve Ufuk Yıldırım ile kurduğu İzel-Çelik-Ercan gibi projelerle büyük başarılar elde etti. Aynı zamanda birçok sanatçının albümlerine söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulundu.

Müzikal kariyerinin yanı sıra prodüktörlük ve radyo-TV programcılığı da yapan Saatçi, farklı medya projelerinde yer aldı. 2000'li yıllarda müzik sektöründe daha çok yapımcı kimliğiyle öne çıkan sanatçı, çeşitli televizyon programları ve projeleriyle müziğe katkı sunmaya devam etti. Popüler kültüre olan etkisi ve şarkılarıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Saatçi, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA ŞÖYLE:

1.Suç örgütü yöneticisi olmak

2.Suç örgütüne üye olmak

3.İrtikap

4.Rüşvet

5.Nitelikli dolandırıcılık

6.Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

7.İhaleye fesat karıştırmak

"İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI"

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.