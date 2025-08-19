Endonezya'da Kaçak Petrol Kuyusunda Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı

Endonezya'da kaçak bir petrol kuyusunda üç gün önce çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangına müdahale sürüyor.

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Blora kasabasındaki kaçak petrol kuyusunda pazar günü çıkan meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Blora Afet Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilisi Agung Triyono, şu ana kadar en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.

Üç gün önce çıkan yangına müdahale sürüyor. - JAVA