Endonezya'da Kaçak Petrol Kuyusunda Yangın: 3 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Blora kasabasındaki kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangına müdahale devam ediyor.

Endonezya'da kaçak bir petrol kuyusunda üç gün önce çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangına müdahale sürüyor.

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Blora kasabasındaki kaçak petrol kuyusunda pazar günü çıkan meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Blora Afet Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilisi Agung Triyono, şu ana kadar en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden yaklaşık 750 kişi tahliye edildi.

Üç gün önce çıkan yangına müdahale sürüyor. - JAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.