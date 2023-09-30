'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtımına kadın basketbolculardan destek

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları bir araya gelerek "En İyi Narkotik Polisi Anne" tanıtım filmi çekti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları bir araya gelerek "En İyi Narkotik Polisi Anne" tanıtım filmi çekti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'UYUMA' uygulaması eğitim ve bilgilendirme çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol takımı oyuncuları bir araya gelerek 'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtım filmi çekti.

Ekipler daha sonra, Arsuz Gölcüler Konteyner Kentte kalan vatandaşlara 'Narko Nokta' faaliyetleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı, 'www.narkotikpolisianne.com' adresinin tanıtımı yaparak eğitime katılan vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıttı. - HATAY