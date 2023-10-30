Emekli öğretmen eşiyle tartıştı, baltayla öldürdü

Adana'da emekli öğretmen İbrahim Cebeci, eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla öldürdü. İbrahim Cebeci, eşinin rahatsızlıkları ve ilgisizlik nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.

ADANA'da, eşi Ayşe Cebeci'yi (65) baltayla başına vurarak öldüren ve kamuflaj kıyafetle ağaç dallarından sarkıp komando marşı söylediğinden, sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci (70), tutuklandı. Cebeci'nin ifadesinde "Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği eşinin rahatsızlıklarının olduğu ve yürüteçle yürüyebildiği bildirildi.

Olay, 26 Ekim'de saat 08.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında çıkan tartışma, büyüdü. Cebeci, evin ardiyesinden aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Ayşe Cebeci, yere yığıldı.

'BENİMLE İLGİLENMİYORDU'

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına gidip eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin kontrolünde Ayşe Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyete götürülen İbrahim Cebeci ise ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Ayşe Cebeci'nin ise yaşlılığa bağlı rahatsızlığının olduğu, yürüteçle yürüyebildiği bildirildi.