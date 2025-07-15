Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DF 459 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan toplamda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ