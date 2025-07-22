Elazığ'da Tofaş ile Drift Yapan Sürücü Kamerada
Elazığ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir sürücünün Tofaş marka aracıyla drift yaparken görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, kendi ekseni etrafında döndükten sonra kayboldu.
Elazığ'da bir sürücü Tofaş marka aracıyla drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camisnin arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü Tofaş marka aracıyla drift yaptı. Kendi ekseninde dönen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa