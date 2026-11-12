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Ekinözü'nde kaçak avcılıkla mücadele için su kaynaklarını Tarım ekipleri denetledi

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Ekinözü'nde kaçak avcılıkla mücadele için su kaynaklarını Tarım ekipleri denetledi
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Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki su kaynaklarında avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu denetledi. Vatandaşlar ve amatör balıkçılara yasak avlanma yöntemleri, avlanma dönemleri ve yasal boy limitleri anlatıldı; denetimlerin süreceği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla ekipler tarafından kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Ekinözü ilçesinde su ürünleri stoklarını korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla saha denetimleri sıklaştırıldı. Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki su kaynaklarında yürütülen kontrollerde, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu denetlendi. Ekipler, denetimler sırasında bölgedeki vatandaşlar ve amatör balıkçılarla bir araya gelerek yasak avlanma yöntemleri, avlanma dönemleri ve yasal boy limitleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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