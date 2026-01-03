Haberler

Türkiye'ye gelmek isteyen tırlardaki 85 bin euro ve 426 gram altın komşuya takıldı

Türkiye'ye gelmek isteyen tırlardaki 85 bin euro ve 426 gram altın komşuya takıldı
Güncelleme:
Bulgaristan üzerinden Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen üç tırda yapılan aramalarda toplam 85 bin 309 euro ve 426 gram altın bulundu. Tır sürücülerine yasal işlem başlatıldı.

Bulgaristan üzerinden Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmek isteyen Türkiye plakalı üç ayrı tırda yapılan aramada, toplam değeri 85 bin 309 euro ve 426 gram altın ele geçirildi.

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçaları, metal ve plastik ürünler taşıyan bir tır, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde sürücü kabininde, bir bavulda ve yatak yastıklarında 54 bin 700 euro ile 6 bin 890 ABD doları bulundu.

Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan başka bir tırda yapılan kontrolde ise 21 bin 600 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paranın bir kısmı sürücü kabinindeki çantada, kalan kısmı ise sürücünün çoraplarında gizlenmiş halde bulundu.

Başka bir tırda yapılan aramada, direksiyon simidinin altındaki plastik kapağın sökülmesiyle, siyah bir tişörte sarılı halde 426 gram altın bulundu. Altının tır şoförüne ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen döviz ve altına el konulurken, şüpheliler hakkında Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
