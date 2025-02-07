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Edirne Kapıkule'de Otobüste 642 Gram Altın Yakalandı

Edirne Kapıkule'de Otobüste 642 Gram Altın Yakalandı
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Edirne Kapıkule sınır kapısında, Romanya'dan Türkiye'ye gelen bir otobüste gizlenmiş 642 gram altın külçesi bulundu. Söz konusu altın, kaju fıstığı ambalajları içerisinde tespit edildi ve duruma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule sınır kapısına gelmekte olan bir otobüste 642 gram altın yakalandı.

Kapıkule sınır kapısının diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo sınır kapısı gümrük memurları yaklaşık 50 bin Euro değerinde beyan edilmemiş altın külçeleri keşfetti

Romanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Türk vatandaşının kullandığı Türkiye plakalı bir otobüs kontrol noktasına gelen memurları tarafından denetlenmesi sırasında, fabrika yapımı kaju fıstık ambalajlarının içinde gizlenmiş yarım kilogramdan fazla altın külçesi bulundu.

Araç, gümrükte yapılan detaylı incelemede sürücünün şahsi çantasında fındık paketi içerisinde iki adet sarı metal dökümü bulundu. Bilirkişi incelemesine göre, dökümler 24 ve 14 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığı 642 gram altın yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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