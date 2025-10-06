Haberler

Edirne Kapıkule'de Kamyonda 101 Bin Euro Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule'de Kamyonda 101 Bin Euro Ele Geçirildi
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük görevlileri, Türkiye'ye yük taşıyan bir kamyonda 101 bin 800 euro ele geçirdi. Sürücünün beyan etmediği paranın bulunduğu gümrük muayenesinde olağandışı yoğunluklar tespit edildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kaptan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan Türk plakalı bir kamyonun denetimi sırasında beyan edilmemiş 101 bin 800 euro ele geçirdi.

Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yük taşıyan Türk vatandaşı sürücünün kullandığı kamyon, kontrol noktasına geldi. Risk analizi sonrası araç, röntgen dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde yarı römorkun ön iç kısmında olağandışı yoğunluklar tespit edildi.

Gümrük müfettişleri, siyah plastik bir poşet içinde euro banknotları buldu. Ele geçirilen toplam miktar, 101 bin 800 euro olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

