Edirne'de Zabıta Memuru Esnaf Tarafından Darbedildi

Edirne'de Zabıta Memuru Esnaf Tarafından Darbedildi
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Edirne Binevler Kapalı Pazaryeri'nde bir zabıta memuru, tartıştığı esnaf tarafından darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde burnunda kırıklar tespit edilerek ameliyata alındı.

Edirne'de pazaryerinde görevli zabıta memuru, tartıştığı esnaf tarafından darbedildi.

Edirne Binevler Kapalı Pazaryeri'nde görev yapan zabıta memuru ile pazarcı esnafı olduğu öğrenilen bazı şahıslar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede yaralanan zabıta memuru Erdal D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Erdal D.'nin burnunda kırıklar olduğu tespit edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, saldırıya karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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