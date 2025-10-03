Haberler

Edirne'de Trol Vasıflı Balıkçı Gemilerine Denetim

Edirne'de Trol Vasıflı Balıkçı Gemilerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Enez Balıkçı Barınağı'nda trol vasıflı balıkçı gemilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, gemilerin avlanma ruhsatları ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Edirne'de Enez Balıkçı Barınağı'nda trol vasıflı balıkçı gemilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında gemilerin avlanma ruhsatları, av araç ve gereçleri, av yasaklarına uyum durumları ile mevzuat gereği bulundurulması gereken belgeler tek tek kontrol etti.

Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
Vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.