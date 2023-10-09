Edirne'de tırın yemek dolabında saklanan göçmenler yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırın yemek dolabında saklanan 3 Filistin uyruklu erkek ve 1 Mısır uyruklu kadın kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine geri gönderilirken, tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak üzereyken riskli bulunarak X-Ray taramasına alınan tırın yemek dolabında saklanan göçmenler yakayı ele verdi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan tırın durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personelleri tırı X-Ray taramasına yönlendirdi. Yapılan kontrolde Kuzey Makedonya vatandaşı olan D.P isimli şahsın idaresindeki GE7001AB/GE6151AB plakalı tırın X-Ray taramasında GE6151AB plakalı dorsesinin yemek dolabında saklanan 3 Filistin uyruklu erkek ve 1 Mısır uyruklu kadın kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, tırın sürücüsü D.P isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE