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Edirne'de Sınır Kapısında 250 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi

Edirne'de Sınır Kapısında 250 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi
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Bulgaristan sınır kapısından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen otobüste, 4 kilo 974,5 gram külçe altın bulundu. Altının piyasa değeri 250 bin euro olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan sınır kapısından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen otobüste yaklaşık 250 bin euro değerinde 4 kilo 974,5 gram külçe altın ele geçirildi.

Kosova'dan hareket ederek, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden ve içerisinde sürücüyle birlikte 16 yolcusu olan Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geldi. Bulgaristan gümrük yetkililerinin pasaport ve kontrol işlemleri sırasında yolcular, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtiler. Gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, otobüsün arka kapısındaki fabrika boşluğunda siyah bir poşet bulundu. Bilirkişi raporuna göre poşetlerde külçe halinde toplam 4 kilo 974,50 gram altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin euro olan altının bir Kosova vatandaşına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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