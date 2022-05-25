Boşanma aşamasındaki eşininin evine gidip etrafa ateş etti, ortalık savaş alanına döndü - Haberler

Boşanma aşamasındaki eşininin evine gidip etrafa ateş etti, ortalık savaş alanına döndü

Mahalleli linç etti, kavga ayıran 3'ü polis 5 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'de boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek etrafa ateş açan kişiyi ve babasını mahalleli linç etti. Kavgaya mahalleli de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Özgür C. boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve giderek tüfekle havaya ve evin duvarına ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Özgür C.'ye mahalle halkı tepki gösterince bu kez de Özgür C.'nin babası tüfeği oğlundan alarak rastgele ateş açmaya başladı.

Korku dolu anlar yaşayan kadının ağabeyleri ve mahalle halkı, baba ve oğlu linç etti. Olay yerine ilk giden polis ekiplerinden 3 polis kavgayı ayırırken arbede arasında kalarak hafif şekilde darp edildi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda Özel Hareket Polisleri ve asayiş ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu polis ekipleri gözetiminde mahalleden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boşanma aşamasında olan kadının yakını olduğu öğrenilen İsmail Düğündü ve Samet Düğündü'nün de kavgaya karıştığından dolayı gözaltına alındı. Toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İki aile arasında yaşanan bir kavga olduğunu belirterek, "Mahallede yaşanan kavgada 1 kişi silah kullanmış. Silahı aldık. Kavgaya karışan şüpheliler de şuan ellimizde polislerimizin de sağlığı yerinde her hangi aksi bir durum yoktur. Baba ve oğlu yaralı onlarda ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polisimiz yok" dedi.

Olay yeri inceleme polisleri, korku dolu anların yaşandığı yerde inceleme gerçekleştirdi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.