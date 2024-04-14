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Edirne'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen ve 5 ayrı suç kaydı bulunan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Edirne'nin Atatürk Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta dün saat 13: 30 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak, konuşmak için bir parkta buluştu. Çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca Berşan, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

"Petek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı"

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi Bademlik Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Aksak'ın cenazesi helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Yüzlerce kişinin katıldığı helallik alma sırasında Petek'in ailesi ve komşuları ayakta durmakta güçlük çekip gözyaşlarına hakim olamadı. Petek'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

"Cani koca tutuklandı"

Cinayetin işlenmesinin ardından yaklaşık 5 dakika içerisinde kullandığı silahla polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan cani koca Berşan Aksak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi. Zanlı Berşan'ın daha öncede işlediği 5 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Hukuk 3.Sayfa Haberler

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