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Edirne'de kadın cinayeti: Genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

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Edirne'de kadın cinayeti: Genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

EDİRNE - Edirne'de 22 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla defalarca vurularak öldürüldü.

Olay, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak hatıra ormanında karşılaştı. Çift arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cani koca Aksak, yanında bulunan silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'a 3 ayrı yerinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan koca Berşan Petek, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak'ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Suç 3.Sayfa Haberler

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