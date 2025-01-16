Edirne'de kaçakçılıkla mücadelede milyonluk vurgun

EDİRNE - Edirne Kapıkule'de Gümrük Muhafaza personeli, kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirdiği operasyonlarla milyonlarca lira değerindeki kaçak eşyaya el koydu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli araçları ve kişileri detaylı incelemeye aldı. Şüpheli araçlar ve yolcuların üstlerinde yapılan aramalarda, faturasız ve belgesiz olarak ele geçirilen elektronik sigaralar, cep telefonları, ilaçlar, kehribar taşları, bilgisayar kasaları ve benzeri ürünler tespit edildi.

Son bir haftada gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, toplamda 400 elektronik sigara, 150 son model cep telefonu, 10 bin 440 tuşlu cep telefonu, 4 adet gelinlik, 10 bin ilaç, kilogramlarca kehribar ve yüzlerce bilgisayar kasasına el konuldu. Ele geçirilen kaçak malların toplam değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.