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Edirne'de Kaçakçılıkla Mücadelede Milyonluk Vurgun

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Edirne Kapıkule'de Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla milyonlarca lira değerinde kaçak eşyaya el koydu. Yapılan incelemelerde faturasız ve belgesiz elektronik sigaralar, cep telefonları, ilaçlar ve daha birçok ürün ele geçirildi.

Edirne'de kaçakçılıkla mücadelede milyonluk vurgun

EDİRNE - Edirne Kapıkule'de Gümrük Muhafaza personeli, kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirdiği operasyonlarla milyonlarca lira değerindeki kaçak eşyaya el koydu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli araçları ve kişileri detaylı incelemeye aldı. Şüpheli araçlar ve yolcuların üstlerinde yapılan aramalarda, faturasız ve belgesiz olarak ele geçirilen elektronik sigaralar, cep telefonları, ilaçlar, kehribar taşları, bilgisayar kasaları ve benzeri ürünler tespit edildi.

Son bir haftada gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, toplamda 400 elektronik sigara, 150 son model cep telefonu, 10 bin 440 tuşlu cep telefonu, 4 adet gelinlik, 10 bin ilaç, kilogramlarca kehribar ve yüzlerce bilgisayar kasasına el konuldu. Ele geçirilen kaçak malların toplam değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Edirne'de Kaçakçılıkla Mücadelede Milyonluk Vurgun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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