Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

EDİRNE - Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini kurşunlayarak öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta dün saat 13: 30 sıralarında meydana geldi.

Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak ile bir parkta konuşmak için buluştu.

Çift arasında başlayan tartışma tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli koca Aksak, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı gözaltına alındı.

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak'ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Berşan Aksak, adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi Aksak'ın mahkemesi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Adliye Cinayet 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE! Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Beşiktaş Emlakjet Basket maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Bucaspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE! Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Göztepe maçı CANLI İZLE! Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
title