Edirne'de 50 Milyon TL'lik Kaçakçılık Operasyonu

Edirne'de 50 milyonluk kaçakçılık operasyonu

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL'nin üzerinde olan kaçak ziynet eşyası ve kehribar ele geçirildi. Olayla ilgili bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, şüpheli bir tıra operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ukrayna uyruklu Y.U. isimli şahsın kullanımında bulunan tırda yapılan aramada, 5 kilo 640 gram işlenmiş kehribar (bileklik, kolye ve tespih şeklinde 2 kilo 650 gram ham işlenmemiş kehribar taşı ve 3 kilo 55 gram ağırlığında, üzerinde pırlanta taş bulunan toplam 1.527 adet yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 50 milyon TL'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Ukrayna uyruklu Y.U., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.