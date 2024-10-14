Edirne'de 24 Milyon Liralık Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 24 milyon liralık kaçak elektronik sigara yakalandı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen iki tır yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunlukların gözlemlenmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

Tır üzerinde yapılan arama neticesinde, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin adet kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon Türk lirası değerinde olan elektronik sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. - EDİRNE