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Son Dakika | Eber Gölü'nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Eber Gölü'nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldüAFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın yaklaşık 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Eber Gölü'nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

AFYONKARAHİSAR Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın yaklaşık 6 saatin sonunda söndürülebildi.

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü. Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları yangına 4 saat sonra müdahale edebildi. Drone ile havadan da görüntülenen yangın itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatin sonunda söndürebildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

Karahisar Eber Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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