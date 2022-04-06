Düzce Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda sürücüler dikkatle ilerliyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen yoğun sise karşı sürücüleri uyaran yetkililer, aşırı hızdan kaçınılmasını ve trafik işaretlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. - DÜZCE