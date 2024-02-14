Düzce Valisi Selçuk Aslan, heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, aşırı yağışlar sonrası heyelan olan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan ilgili kurum müdürleriyle birlikte Cumayeri'ne bağlı Üvezbeli köyünde yaşanan toprak kayması ve heyelanlar sonrası oluşan hasarları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Aslan ayrıca Üvezbeli, Dokuzdeğirmen ve Sırtpınar köylerinde vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi

Selçuk Aslan daha sonra Gümüşova-Cumayeri Devlet Hastanesini gezdi. - DÜZCE