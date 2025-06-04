Düzce'de Yapay Zeka Destekli Radar İle 4 Günde 526 Bin Lira Ceza Yazıldı

Düzce'de Yapay Zeka Destekli Radar İle 4 Günde 526 Bin Lira Ceza Yazıldı
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Düzce'de Haziran ayının başında devreye giren yapay zeka destekli Trafidar cihazı, 4 günde 526 bin 645 lira ceza keserek sürücüleri yakından takip ediyor. Bayram döneminde trafik denetimleri artırıldı.

Yapay zeka destekli radar Düzce yollarında: 4 günde 526 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de Haziran ayının başında yollara çıkarılan yapay zeka destekli radar cihazı "Trafidar" 4 günde 526 bin 645 lira ceza yazdı.

Kurban Bayramı için memleketlerine doğru yola çıkanlar başlayınca Düzce'de de trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli "Trafidar" cihazını şehrin belli bölgelerine yerleştirdi. Sürücülerin yoğun olarak kullandığı D-100 karayolu üzerine yerleştirilen cihaz Haziran ayının başından itibaren çalışmaları yürütüyor. Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor. Düzce'de 4 gün boyunca şehrin farklı noktalarına kurulan cihaz 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza gönderdi. Bayram boyunca Düzce genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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