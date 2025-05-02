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Düzce'de Otomobil Yangınına Esnaf Müdahalesi

Düzce'de Otomobil Yangınına Esnaf Müdahalesi
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Düzce'nin Aydınpınar Caddesi'nde bir otomobilin motor kısmından duman çıkması sonucu çevredeki esnaf yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek durumu kontrol altına aldı.

Motor kısmından yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale ettiler

DÜZCE - Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde otomobilin motor kısmından çıkan dumana çevredeki esnaf yangın tüpü ile müdahale ettiler.

Yangın öğlen saatlerinde Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere U.A. idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı yolun kenara çekmesiyle çevrede bulunan esnaflar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kontrol yaparak olay yerinden ayrıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa
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