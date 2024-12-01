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Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Düzce'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı
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Düzce'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulamaya uymayan sürücülere ceza kesildi.

DÜZCE (İHA) – Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişlerinden biri olan Düzce'de ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere sezonun ilk cezalarını uyguladı.

Zorlu kış şartlarında özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olumsuz etkilenmemesi için 1 Aralık itibariyle zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması devreye girdi. Bu kapsamda, Düzce'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı. Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsler kontrol edildi. Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere 4 bin TL para cezası keserken, aynı zamanda sürücüleri uyararak bilgilendirme de yaptı.

Denetime giren sürücüler ise uygulamayla ilgili yaptıkları açıklamalarda, kış lastiği uygulamasının güvenli sürüş için önemli olduğunu belirtirken, iş yoğunlukları nedeniyle henüz lastik değişimi yapamadıklarını ancak en kısa sürede taktıracaklarını ifade etti.

Denetimlerde, kış lastiği kullanmadığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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