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Düzce'de halk otobüsü beton direğe çarptı: 12 yaralı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada otobüsün içinde bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Beyköy beldesinde 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sadık Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı Beyköy Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısman kapanan yol otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Beton elektrik direğinde tellerdeki zarar için ekipler çalışmaya başlattı. Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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