Polis, yaşlı adamın 350 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmadı

Düzce'de telefon dolandırıcılarının tuzağı düşen yaşlı adam, banka şubesinde dolandırıcılara 350 bin lira yatırmak üzereyken polislerin müdahelesi sayesinde kurtuldu.

Olay, Düzce merkez Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziz S.'yi (77) arayan dolandırıcılar kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak şahsa ilettikleri hesaba 350 bin lira para göndermesini istedi. Paniğe kapılan yaşlı adam, banka şubesine giderek hesabındaki 350 bin lirayı çekti ve başka bir hesaba yatırmak istedi. Bankada görevli özel güvenlik personelleri yaşlı adamın dolandırılacağını düşünerek Kaan uygulaması aracılığı ile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Banka şubesine giden polis ekipleri yaşlı adamın dolandırıldığını tespit ederek, 350 bin lirayı göndermesini engelledi. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı