Haberler

Polis, yaşlı adamın 350 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 77 yaşındaki Aziz S.'den 350 bin lira istedi. Banka şubesinde parayı yatırmak üzereyken polis müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Düzce'de telefon dolandırıcılarının tuzağı düşen yaşlı adam, banka şubesinde dolandırıcılara 350 bin lira yatırmak üzereyken polislerin müdahelesi sayesinde kurtuldu.

Olay, Düzce merkez Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziz S.'yi (77) arayan dolandırıcılar kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak şahsa ilettikleri hesaba 350 bin lira para göndermesini istedi. Paniğe kapılan yaşlı adam, banka şubesine giderek hesabındaki 350 bin lirayı çekti ve başka bir hesaba yatırmak istedi. Bankada görevli özel güvenlik personelleri yaşlı adamın dolandırılacağını düşünerek Kaan uygulaması aracılığı ile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Banka şubesine giden polis ekipleri yaşlı adamın dolandırıldığını tespit ederek, 350 bin lirayı göndermesini engelledi. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı

Guendouzi için karar çıktı!
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar