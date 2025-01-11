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Düzce'de 1680 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Düzce'de 1680 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yapılan polis operasyonunda, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili olarak 1680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de kaçakçılıkla ilgili mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaynaşlı ilçesinde akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi ve tespit edilmesi kapsamında yürütülen planlı ve projeli dosyada, 2 şüphelinin farklı tarihlerde ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 680 litre kaçak akaryakıt, 1 adet zulalı 4 tonluk yer altı tankı, 1 adet santrifüj cihazı ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan çeşitli suç kaydı bulunan Ş.Ö. (42) Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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