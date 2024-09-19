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Durakta Uyuyan Vatandaşın 6 Bin Liralık Soyulma Anı Kamerada

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Adana'da durakta uyuyan bir vatandaşın 6 bin lirası ve kolyesi bir şüpheli tarafından çalındı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, polisin yakaladığı şüpheli tutuklandı.

Durakta uyuyakalan vatandaşın 6 bin lirasını ve kolyesini böyle çaldı

ADANA - Adana'da bir şüpheli, durakta uyuya kalan vatandaşın 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Yardım etmek için yanına gittim" dediği öne sürüldü.

Olay, 10 Eylül günü gece saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Y. durakta uyuya kaldı. İrfan D. isimli şüpheli Metin Y.'nin uyuduğunu görünce önce yanına yaklaşıp kontrol etti. Ardından tekrar Metin Y.'nin yanına gelen ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, vatandaşın üzerindeki 6 bin TL ile boynundaki kolyeyi çalarak uzaklaştık. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra uyanan Metin Y., soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde İrfan D., evinde yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu.

"Yardım etmek için gittim"

Emniyete götürülen İrfan D., ifadesinde, "Rahatsızlanıp, uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Durakta Uyuyan Vatandaşın 6 Bin Liralık Soyulma Anı Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Polis Adana Suç

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