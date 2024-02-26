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Dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesinin baronu Jacob Rothschild hayatını kaybetti

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Rothschild ailesinin lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'de derin bir etki bırakan Rothschild'in ölümü, birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılandı. Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ve anma töreni düzenleneceği açıklandı.

Dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesinin baronu Jacob Rothschild hayatını kaybetti.

Rothschild ailesinin lideri olarak bilinen Jacob Rothschild'in 87 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Rothschild Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşamın birçok alanında derin bir fark oluşturan, iş adamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider Rothschild'in ölümünü duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Jacob Rothschild sıra dışı bir insandı. Onun kaybı birçok kişi tarafından hissedilecek" ifadesi kullanıldı. Rothschild'in dünya çapında en yakından en uzağa birçok davayı desteklediği belirtilen açıklamada, "Kendini, topluluklara, çevreye, eğitime ve hepsinden önemlisi sanata destek vermeye adamıştı. Ülkesine yaptığı örnek hizmet birçok kez takdir edilmişti" denildi.

Yahudi geleneklerine göre defnedilecek

Rothschild'in ailesi tarafından yapılan açıklamada Yahudi geleneklerine uygun olarak küçük bir törenle defnedileceği ve daha sonra bir anma töreni düzenleneceği belirtildi.

İngiltere'deki Berkshire bölgesinde 1936'da doğan Jakob Rothschild, 2019 yılına kadar Londra borsasında işlem gören en büyük yatırım ortaklıklarından biri olan RIT Capital Partners'ın başkanlığını yapmıştı. Rothschild, 1985 ve 1991 yılları arasında da Ulusal Galeri'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Dört çocuğu bulunan Rothschild'in eşi Serena Rothschild 2019'da hayatını kaybetmişti.

"İsrail'i biz kurduk"

İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin öncülerinden Lord Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917 tarihinde yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir vatan kurulmasını vadetmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlamış ve Filistin tarihini değiştirmişti. Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ifade etmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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