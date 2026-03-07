Haberler

Dubai'de engellenen hava saldırısında düşen enkaz 1 kişinin ölümüne neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai Marina'daki 23 Marina gökdeleninde meydana gelen patlama, bölgedeki bir hava saldırısı sırasında düşen enkazın bir araca çarpması sonucu yaşandı. Olayda bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Medya Ofisi, Dubai'de bir gökdelende meydana gelen patlamanın bölgede engellenen hava saldırısı sırasında düşen enkazdan kaynaklandığını, enkazın bir araca isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde "23 Marina" adlı gökdelende meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Dubai Marina bölgesinde meydana gelen patlamanın bölgedeki bir hava saldırısına gerçekleştirilen müdahale sırasında yaşandığı teyit edildi. Açıklamada, "Başarılı bir engelleme sırasında Dubai Marina'daki bir kulenin cephesinde küçük bir kaza meydana geldi" denildi. Medya Ofisi ayrıca, müdahale sonucu etkisiz hale getirilen unsurun enkazının Al Barsha bölgesindeki bir araca isabet ettiğini bildirdi. Olay sonucunda aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı