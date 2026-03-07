Dubai'de engellenen hava saldırısında düşen enkaz 1 kişinin ölümüne neden oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Medya Ofisi, Dubai'de bir gökdelende meydana gelen patlamanın bölgede engellenen hava saldırısı sırasında düşen enkazdan kaynaklandığını, enkazın bir araca isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde "23 Marina" adlı gökdelende meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Dubai Marina bölgesinde meydana gelen patlamanın bölgedeki bir hava saldırısına gerçekleştirilen müdahale sırasında yaşandığı teyit edildi. Açıklamada, "Başarılı bir engelleme sırasında Dubai Marina'daki bir kulenin cephesinde küçük bir kaza meydana geldi" denildi. Medya Ofisi ayrıca, müdahale sonucu etkisiz hale getirilen unsurun enkazının Al Barsha bölgesindeki bir araca isabet ettiğini bildirdi. Olay sonucunda aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı