Dolar Bozdururken Kapkaç Kurbanı Oldu

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Samsun'da döviz bürosunda para bozduran bir kişiyi takip eden şüpheli, pastanedeki dalgınlığından faydalanarak 7 bin TL ve kimliklerini içeren çantasını çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da döviz bürosunda para bozduran bir kişiyi takip eden şahıs, gittiği pastanede dalgınlığından faydalanarak içi para dolu çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olay, İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Mecidiye mevkisindeki döviz bürosunda döviz bozduran E.M.B. (32) isimli şahsı takip eden O.Y. (25), müşterinin oturduğu pastanede dalgın anını fırsat bilerek çantasını çalıp kaçtı. Çantanın içerisinde 7 bin TL, 150 Azerbaycan manatı, kimlik ve banka kartları bulunduğu belirtildi.

Polis kısa sürede yakaladı

Şikayet üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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