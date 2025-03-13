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Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

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Aydınlı Fener Bahçe'nin adını ve soyadını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Fanatik Fenerbahçe tarafları olan babasına kendisine bu ismi verdiği için teşekkür eden Fener Bahçe, "Gurur duyuyorum. İnsanlar bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek." dedi.

Aydın'ın Karacasu Kalemler Mahallesi'nde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi. Oğlu Fener Bahçe de tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, tarımla geçimini sağlayan, evli ve 3 çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden hiç çıkarmıyor.

"EN BÜYÜK HAYALİM FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEMEK"

Babasına bu ismi kendisine verdiği için teşekkür eden Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe- Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim Allah razı olsun babamdan." diye konuştu.

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

"BAZEN GÜLÜYOR, BAZEN İNANMIYORLAR"

İnsanların adını ve soyadını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Bahçe, en çok askerde ismiyle ilgili durumu açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi. Kendisine inanmayanlara kimliğini gösterdiğini ifade eden Bahçe, "Nereye gidersem gideyim ismimi duyanlar şaşırıyor. Doktor kontrolü için hastaneye gittiğim mutlaka ismimle alakalı sorular soruyorlar. Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar. İyiyim, mutluyum, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Çocuklarımdan, anamdan, babamdan, kardeşlerimden ayırmıyorum. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde tek başıma oluyorum. Maçları bu şekilde izliyorum." ifadelerini kullandı.

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

beyin bedava ama isteyene

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

aç karnını doyur keko

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Haber YorumlarıSeko:

Yazacak söz bulamadım allah akıl veriyor ama kimisini ıska geçiyor

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Al işte,orda takılı bi zalak daha

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıYorumcu:

Abartı olmuş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ismini degistirsin akli varsa biraz

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Haber Yorumlarızaza120134 :

Demek ki bunca zamandır diğer takım taraftarlarının ettiği küfürler bu şahsa :))))))

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