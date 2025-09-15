Doğubayazıt'ta Ruhsatsız Gıda Üretimine Baskın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız olarak üretim yapan bir işletmede etiketsiz ve gıda güvenliğine uygun olmadığı belirlenen 5 ton 709 kilogram pekmeze el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmenin ruhsatsız şekilde üretim yaptığı ve üretilen ürünlerin gıda güvenilirliği açısından uygun olmadığı tespit edildi. İşletmede yapılan incelemede ele geçirilen etiketsiz 5 ton 709 kilogram pekmeze el konurken, işletmeci hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınmış olup, sağlıksız gıdaya fırsat vermeyeceğiz" denildi. - AĞRI