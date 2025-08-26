Doğubayazıt’ta Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Doğubayazıt’ta Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları kontrol ediliyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Müdürü Seher Çakmak Sadık öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, toplu tüketim yerleri, marketler ve gıda satış işletmeleri tek tek incelendi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama koşulları, soğuk zincir uygunluğu ve hijyen kuralları titizlikle kontrol edildi.

Gıda kontrol görevlileri, işletme sahiplerini mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda bilgilendirirken, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda güvenliği ve halk sağlığının en hassas konuların başında geldiği belirtilerek, "Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden herhangi bir durum karşısında taviz vermeden gerekli işlemleri uyguluyoruz. Karşılaşılan olumsuzluklar ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bize iletilebilir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların alışverişlerinde ürün etiketlerini kontrol etmeleri, son kullanma tarihi yaklaşmış veya uygun şartlarda saklanmayan gıdaları bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.